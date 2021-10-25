После взрыва газа в жилом доме в Челнах возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее агентство сообщало о том, что в жилом доме в Челнах прогремел взрыв газа. По последним данным, в результате случившегося пострадали двое детей. Более подробная информация о числе возможных пострадавших выясняется.

На место взрыва в Челнах вылетит Премьер-министр РТ Алексей Песошин. По словам очевидцев, взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков.