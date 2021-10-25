Полицейские оцепили место взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции оцепили место взрыва и обеспечивают охрану общественного порядка. Экипажи ГИБДД помогают проезду спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, полицейские в случае необходимости в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах. Два ребёнка пострадали при взрыве.