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Ру Тат
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25 октября 2021  18:19
Павел Климчак

Полицейские оцепили место взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции оцепили место взрыва и обеспечивают охрану общественного порядка. Экипажи ГИБДД помогают проезду спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, полицейские в случае необходимости в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах. Два ребёнка пострадали при взрыве.

#Набережные Челны #взрыв газа
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