Очевидцы: Взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков
Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент с места происшествия, спасатели по автолестнице спасли 17-летнего юношу.
«Мальчик был дома с семьей – мама, папа и братик. Родители с младшим братом смогли выбраться сами», – уточнил корреспондент агентства.
Также очевидцы рассказывают, что взрыв мог произойти во время работ по установке натяжных потолков.
На месте работают МЧС и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.