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Ру Тат
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25 октября 2021  18:28
Полина Шевчук

Очевидцы: Взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков

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Очевидцы: Взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков
Валентин Кулагин

Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент с места происшествия, спасатели по автолестнице спасли 17-летнего юношу. 

«Мальчик был дома с семьей – мама, папа и братик. Родители с младшим братом смогли выбраться сами», – уточнил корреспондент агентства.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Также очевидцы рассказывают, что взрыв мог произойти во время работ по установке натяжных потолков.

На месте работают МЧС и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.
 

#взрыв #взрыв газа
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