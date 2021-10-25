Очевидцы: Взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков

Валентин Кулагин

Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент с места происшествия, спасатели по автолестнице спасли 17-летнего юношу.

«Мальчик был дома с семьей – мама, папа и братик. Родители с младшим братом смогли выбраться сами», – уточнил корреспондент агентства.

Фото: © Валентин Кулагин

Также очевидцы рассказывают, что взрыв мог произойти во время работ по установке натяжных потолков.

На месте работают МЧС и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.

