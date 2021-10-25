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Ру Тат
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25 октября 2021  19:05
Эвелина Киселёва

Из-под завалов дома в Челнах, где произошел взрыв, достали 70-летнего мужчину

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Из-под завалов пятиэтажки в Набережных Челнах, где сегодня вечером произошел взрыв газа, достали пожилого мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Из-под завалов в результате взрыва бытового газа в доме в Набережных Челнах извлекли мужчину 1951 года рождения», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У мужчины множественные раны. Состояние стабильно тяжелое. Его доставили в БСМП Автограда.

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