Из-под завалов дома в Челнах, где произошел взрыв, достали 70-летнего мужчину

Из-под завалов пятиэтажки в Набережных Челнах, где сегодня вечером произошел взрыв газа, достали пожилого мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Из-под завалов в результате взрыва бытового газа в доме в Набережных Челнах извлекли мужчину 1951 года рождения», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

У мужчины множественные раны. Состояние стабильно тяжелое. Его доставили в БСМП Автограда.