Вступил в силу закон о приеме в школы детей мигрантов после сдачи экзамена по русскому

Сегодня, 1 апреля, вступил в силу закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, не сдавших тест на знание русского языка.

Документ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря прошлого, 2024 года. Согласно ему, иностранцам для обучения «по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» необходимо успешно пройти в государственной или муниципальной общеобразовательной организации «тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ».

Порядок проведения тестирования устанавливает Министерство просвещения РФ. Рособрнадзор 14 марта опубликовал свой приказ, согласно которому оценка «удовлетворительно» считается проходной на экзамене по русскому языку для детей мигрантов перед приемом в школы.

Варианты тестирования предусмотрены для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы. Для поступления в первый класс следует продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса добавляются задания на проверку навыков чтения и письма, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Этот приказ также вступил в силу сегодня, 1 апреля.

В прошлом, 2024 году на учет в Татарстане было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Из них 46% приехали для работы, 17% – для учебы. В школах республики обучаются 3178 детей мигрантов, еще около 300 посещают детсады.