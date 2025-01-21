В школах Татарстана обучается более 3 тыс. детей мигрантов

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В школах Татарстана обучается более 3,1 тыс. детей мигрантов. Больше всего их в столице РТ и Набережных Челнах, сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профподготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Большинство из них, свыше 85%, хорошо владеют русским языком. С остальными детьми учителя русского языка и литературы, педагоги дополнительного образования, классные руководители проводили [дополнительные] занятия по обучению русскому языку. Этот процесс будет продолжен», – рассказал он.

Хадиуллин напомнил, что для приема в первые классы детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка. Таковы требования федерального закона, который начнет действовать с 1 апреля.

По словам министра, механизм тестирования, которое будет единым по всей России, разработает Минпросвещения РФ, а критерии оценки – Рособрнадзор. Пока соответствующих документов нет. В Минобрнауки РТ надеются получить их до 1 апреля, когда начнется прием детей в первые классы.

«Школы и сейчас ведут работу. С августа дети, в том числе мигрантов, записываются на подготовительные курсы. В школах микрорайонов создаются разные группы по уровню владения русским языком. Думаю, что ни одному ребенку в получении знаний в школах республики не будет отказано, потому что их заранее подготовят. Мы хотим, чтобы все дети прошли тестирование, владели русским языком, поэтому подготовительная работа проводится», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

Прием детей в первые классы продлится до 5 сентября. В этот период, по мнению министра, обучать русскому языку детей мигрантов могут также студенты, наставники, ветераны педагогического труда.

«Возможно, закрепим учителей или откроем пункты, где они будут заниматься. Но пока механизма нет. Мы заинтересованы, чтобы дети мигрантов обучались в наших школах, но со знанием русского языка», – заключил он.

Также Хадиуллин рассказал, каких учителей не хватает в школах Татарстана и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».