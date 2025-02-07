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Общество 7 февраля 2025 12:35

Мухаметшин обратил внимание на проблему адаптации детей трудовых мигрантов в Татарстане

Мухаметшин обратил внимание на проблему адаптации детей трудовых мигрантов в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане ищут пути решения проблемы адаптации детей трудовых мигрантов. Одним из вариантов могут стать языковые курсы в воскресных школах. Об этом на конференции Молодежной ассамблеи народов республики заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«К трудовым мигрантам, которые нашли работу в Татарстане, начали приезжать семьи. Если взрослые люди по-русски немного говорят, то дети не понимают. Нам нужно их адаптировать к нашей жизни. Сейчас думаем, как это сделать. Один из вариантов – обучение в воскресных школах, но у нас нет подходящих специалистов», – заметил глава республиканского парламента.

Он напомнил, что сейчас по федеральному законодательству нельзя принимать в школу детей, не владеющих русским языком. Вся Россия ищет решение этой проблемы, и Татарстан не является исключением.

#Фарид Мухаметшин #трудовые мигранты
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