В Минобрнауки РТ рассказали об адаптации детей мигрантов в школах

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Для адаптации детей мигрантов во всех образовательных учреждениях Татарстана проводятся различные диагностики, коррекционно-развивающая работа, индивидуальные и групповые занятия, тренинги. С ними работают педагоги-психологи, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

«В течение всего учебного года дети иностранцев активно вовлекаются в школьные, муниципальные и республиканские мероприятия наряду со всеми школьниками», – рассказала она.

При этом, по словам Мухаметовой, педагоги работают не только со школьниками, но и с их родителями. Эта работа, в частности, включает индивидуальные консультации по развитию и воспитанию ребенка, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости, участию в совместных досуговых и воспитательных мероприятиях.

«Проводится индивидуальная работа по изучению русского языка», – отметила руководитель пресс-службы.

С апреля начнут действовать изменения в федеральном законе об образовании. Согласно поправкам, детей мигрантов будут принимать в школы по результатам тестирования на знание русского языка.

Методическое обеспечение проведения тестирования, разработка диагностических материалов и критериев оценки знания русского языка возложены на Минпросвещения России.