Мухаметшин призвал выстроить работу по обучению детей мигрантов русскому языку

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал выстроить системную работу по обучению детей мигрантов русскому языку. Об этом глава парламента заявил на встрече с учителями истории и обществознания, посвященной старту парламентского урока-2025.

В России с 1 апреля начнут действовать поправки, внесенные в федеральный закон об образовании. Они касаются запрета принимать в школы детей мигрантов, которые не пройдут тестирование на знание русского языка.

«Работа с этими детьми, обучение их нашим законам, образу жизни в республике, русскому языку – наша задача. Важно выстроить системную работу по реализации данного нововведения в школах. Эту нагрузку нужно будет выдержать, обратив серьезное внимание на знание ими русского языка», – сказал Мухаметшин учителям.

Он заметил, что такое нововведение ранее вызвало неоднозначную оценку у депутатов республиканского парламента.

«Это связано и с тем, что Татарстан является экономически привлекательной территорией для мигрантов. Наш регион – один из лидеров в России по количеству прибывающих иностранных граждан», – сказал Мухаметшин.

В прошлом году на учет в республике было поставлено более 99 тыс. мигрантов. Из них 46% приехали для работы, 17% – для учебы. В школах Татарстана обучается 3178 детей мигрантов, около 300 посещают детсады.