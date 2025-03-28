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Общество 28 марта 2025 18:11

Минкульту Татарстана поручили заняться культурной адаптацией мигрантов

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Минкульт РТ займется культурной адаптацией мигрантов в Татарстане. Данную задачу добавили в список полномочий из положения «Вопросы министерства культуры Республики Татарстан». Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале республиканского правительства.

«…осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (мигрантов) в Республике Татарстан», — написано в постановлении.

В документе отмечается, что такие задачи Минкульт будет решать вместе с местными органами исполнительной власти.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявлял, что мигранты важны для экономики, но их нужно адаптировать к России. По его словам, в этом вопросе важен системный подход. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

#минкульт рт #мигранты
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