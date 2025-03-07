С 1 мая нелегальных мигрантов лишат водительских прав и права оформлять детей в школы

Нелегальным мигрантам, находящимся в России, необходимо до 1 мая получить разрешение на пребывание в стране. Если мигранты не оформят нужные документы, их ждут санкции, вплоть до депортации. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информ» об изменениях в миграционном законодательстве рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

«Нелегально находящиеся в стране мигранты будут лишены права управления автотранспортом, оформлять водительские удостоверения, распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, в том числе в иностранные государства, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, учреждать юридические лица, приобретать статус индивидуального предпринимателя, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать SIM-карты», – отметил спикер.

Напомним, что согласно Указу Владимира Путина, который вступил в силу 1 января 2025 года, иностранцам, незаконно находящимся на территории РФ, применяется режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры. Кроме того, иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в специальный реестр.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане на сегодняшний день легально проживают 99 тыс. мигрантов.

«В наше поле зрения попали 220 иностранных граждан, которые желают легализоваться. Для республики, в которой, только по официальным данным, проживают 99 тысяч иностранных граждан, эта цифра несоизмеримо мала», - отметил Марат Галеев.

По его словам, для успешной легализации иностранные граждане должны пройти несколько ключевых процедур, включая дактилоскопическую регистрацию, медицинское освидетельствование, предоставить документы о владении русским языком и погасить имеющиеся задолженности по обязательным платежам, подлежащим уплате, например, штрафы и налоги. Более подробная информация есть на сайте МВД по РТ.

Он напомнил, что нелегальные мигранты должны обратиться в органы внутренних дел до 30 апреля, чтобы узаконить свое пребывание и получить нужные документы. Подать заявление по поводу регистрации можно в территориальные органы МВД по вопросам миграции, либо в филиалы паспортно-визового сервиса МВД России, которые находятся в Казани и Набережных Челнах.

В столице Татарстана гражданам, прибывшим из стран ЕАЭС, необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции по ул. Патриса Лумумбы д. 52, в других города РТ – в филиалы паспортно-визового сервиса МВД РФ.