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Общество 28 декабря 2024 13:34

Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Владимир Путин
Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в российские школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно подписанному закону, прием детей иностранцев на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего образования возможнен, если они успешно сдадут тест на знание русского языка.

Уточняется, что прохождение тестирования будет проивзодиться на безвозмездной основе.

Кроме того, дети иностранцев, пребывающие в РФ нелегально, не могут быть зачислены в школы.

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