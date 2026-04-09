Схема ВСМ 2023 года

Фото: kremlin.ru

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу, а не через Набережные Челны, как предполагалось ранее. Это следует из распоряжения Правительства России, которое подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ВСМ будет состоять из двух магистралей: Москва – Нижний Новгород – Казань и Казань – Екатеринбург. Протяженность ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань составит 770 километров, ее проложат по территориям семи регионов: города Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей, республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. В Татарстане ее маршрут пройдет через Зеленодольский район и сам город Казань.

В свою очередь ВСМ Казань – Екатеринбург будет чуть короче – 766 километров. Она пройдет по территориям пяти субъектов Федерации: республик Татарстан, Удмуртия и Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.

При этом в Татарстане маршрут данной магистрали будет следующим: «городской округ город Казань, Высокогорский муниципальный район, Пестречинский муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район, Сабинский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Менделеевский муниципальный район, Агрызский муниципальный район».

Таким образом, проектировщики отбросили рассматривавшийся прежде вариант с прохождением дороги через Набережные Челны. Избранный ими маршрут позволяет избежать строительства железнодорожного моста через реку Каму. Помимо прочего, за пределами Татарстана ВСМ пройдет мимо Ижевска и Уфы.

Запуск движения по ВСМ Москва – Санкт-Петербург, проходящей через Тверь и Великий Новгород, намечен на 2028 год. В марте 2024 года Президент России Владимир Путин запустил ее строительство.

Тогда же было анонсировано, что ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург построят до 2036 года, причем работы будут проводиться в два этапа. Позднее было объявлено, что она станет следующей после ВСМ Москва – Петербург.

Путин также поручил профильным ведомствам подготовить подробный доклад о сроках строительства и параметрах новых высокоскоростных магистралей к концу марта 2026 года. Еще до этого в Минтрансе РФ рассказали, что существующая документация по ВСМ Москва – Казань требует актуализации.

Строительство ВСМ соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.