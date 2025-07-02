Путин поручил подготовить доклад о новых ВСМ к апрелю 2026-го

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Профильные ведомства должны получить заключения Главгосэкспертизы и составить подробный доклад о сроках строительства и параметрах новых высокоскоростных магистралей, включая ВСМ Москва – Екатеринбург, которая пройдет через Казань, к концу марта следующего, 2026 года. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства, сообщает ТАСС.

До этого вице-премьер Виталий Савельев рассказал о подготовке строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург, которая, по его словам, находится уже на завершающей стадии проектирования. «Мы планируем [заключение] экспертизы закончить к 15 сентября», – пояснил он.

«Мы проработали практически каждый из четырех оставшихся проектов. Я думаю, что более детальную и глубокую проработку мы определим после ввода шестого и седьмого участка от Зеленограда до Твери, <...> где пройдет испытание поезда. Нам очень важно посмотреть, как будет работать полотно и новый поезд <...>», – добавил Савельев.

Он уточнил, что уже имеются «наметки, какая следующая будет магистраль». В соответствии с утвержденным главой государства планом должны быть построены, помимо ВСМ Москва – Петербург, магистрали «от Москвы до Минска, Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани».

Предполагается, что реализация проектов будет «бесшовной». «Наверное, будет неправильно, если мы проведем проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сделаем какой-то перерыв», – отметил Виталий Савельев.

«Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026-го. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по параметрам и по срокам каждого проекта в рамках ВСМ», – отреагировал на доклад вице-премьера Владимир Путин.