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ВСМ «Москва — Казани» планируется построить до 2036 года
Высокоскоростная железнодорожная магистраль до Казани будет построена до 2036 года — работы будут проводиться в два этапа. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Он сообщил, что в рамках «правительственного часа» с докладом о перспективах развития железнодорожного транспорта выступил председатель Правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. С учетом поручений Президента России Владимира Путина на сегодня определены 5 проектов национальной сети ВСМ: Москва — Санкт-Петербург; Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург; Москва — Ростов-на-Дону — Адлер; Москва — Минск и Москва — Рязань.
«Предварительные сроки реализации проекта Москва — Нижний Новгород 2028-2031 годы, Нижний Новгород — Казань 2032 — 2036 годы», — написано в публикации.
По словам Станкевича, запуск движения по ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», проходящей через Тверь и Великий Новгород, планируется в 2028 году. Напомним, сегодня Президент России запустил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург».
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