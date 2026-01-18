После запуска ВСМ у «Сапсана» и «Авроры» может появиться маршрут до Казани

После запуска первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2028 году дневные поезда «Сапсан» и «Аврора» из Москвы и Санкт-Петербурга могут быть перераспределены на новые маршруты, в том числе с возможным выходом до Казани. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что с открытием первой линии ВСМ действительно произойдут изменения в движении «Сапсана» и «Авроры». По словам Никитина, оба поезда продолжат работать, но будут перераспределены на другие направления.

В частности, их планируется пустить на другие загруженные линии. Помимо Казани рассматриваются и другие маршруты.