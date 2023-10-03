Миндортранс РТ не получал уведомления о возобновлении проекта ВСМ Москва — Казань

Миндортранс Татарстана не получал официального уведомления о возобновлении проекта ВСМ Москва — Казань. Сейчас заказчик проекта решает вопрос с предпроектной документацией, сообщает РБК.

«В настоящее время АО „Скоростные магистрали“ [структурное подразделение РЖД, которое является заказчиком проекта строительства ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург] рассматривается вопрос об организации разработки предпроектной документации объектов, включенных в программу, — рассказали в ведомстве. — По результатам указанной работы будет определен вариант прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали на участке Казань — Набережные Челны».

Федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» в настоящее время приостановлен согласно решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, принятому 6 августа 2019 года.

Согласно информации «Скоростных магистралей» реализация проекта ВСМ Казань — Набережные Челны, являющейся этапом проекта ВСМ «Евразия», предусмотрена программой организации скоростного и высокоскоростного ж/д сообщения в России до 2036 года. Программу утвердил протокол заседания правления РЖД от 24 мая 2021 года.

2 октября в интервью РИА Новости глава РЖД Олег Белозеров заявил о готовности проектной документации по ВСМ Москва — Казань. Есть ли перспективы и конкретика в этом проекте – читайте в большом материале «Татар-информа».