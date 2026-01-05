Минтранс РФ в марте представит Путину проект ВСМ Москва – Казань

Андрей Никитин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство транспорта РФ в марте представит президенту России Владимиру Путину варианты развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), в том числе маршруты до Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

«Есть поручение президента в марте представить ему варианты следующих направлений развития ВСМ. Казань – один из вариантов… Мы покажем президенту наиболее обоснованную, с нашей точки зрения, последовательность. Там же есть направление на Минск, на Адлер, на Казань, еще есть несколько вариантов. Поэтому мы все президенту доложим, он примет решение», – сказал Никитин.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин подтвердил, что магистраль «Москва – Казань» будет реализована.

Идея строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани обсуждается с 2013 года. Магистраль позволила бы сократить время в пути между городами с 11,5 до 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что строительство ВСМ Москва – Казань, предположительно, начнется в 2028 году. Сначала возведут участок до Нижнего Новгорода, а в 2032 году приступят к линии Нижний Новгород – Казань.

При этом первой ВСМ в стране будет линия Москва – Санкт-Петербург. Время в пути между этими городами по новой линии составит 2 часа 15 минут, тогда как сегодня самый быстрый поезд преодолевает маршрут примерно за 4 часа.