ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург станет следующей после магистрали Москва – Петербург

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Казань – Екатеринбург станет следующей после аналогичной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом со ссылкой на материалы РЖД сообщает РИА Новости.

Трасса Москва – Казань – Екатеринбург в материалах компании носит название ВСМ-2 «Восток», обращает внимание агентство.

Протяженность этой ВСМ составит около 1532 километров. При движении по ней дорога между Москвой и Екатеринбургом будет занимать 6,5–8 часов «вместо нынешних 25–28 часов», отмечается в презентации РЖД для форума «Транспорт России».

На другом слайде указано, что время в пути между Москвой и Екатеринбургом составит 6 часов 36 минут.

Запуск движения по ВСМ Москва – Санкт-Петербург, проходящей через Тверь и Великий Новгород, намечен на 2028 год. В марте 2024 года Президент России Владимир Путин запустил ее строительство.

Тогда же было анонсировано, что ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург построят до 2036 года, причем работы будут проводиться в два этапа.

Позднее Путин поручил профильным ведомствам подготовить подробный доклад о сроках строительства и параметрах новых высокоскоростных магистралей к концу марта 2026 года.

Строительство ВСМ соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.