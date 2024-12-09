Минтранс: Документация по ВСМ Москва — Казань требует актуализации

Проектная документация по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань будет актуализирована. Об этом со ссылкой на заместителя министра транспорта России Алексея Шило сообщает ТАСС.

«У нас, если вы знаете, начиналось все с проекта Москва — Казань, и там даже есть проектная документация, которая потребует актуализации», — объяснил он.

По другим маршрутам, заметил Шило, проектная документация пока не подготовлена. Все проекты находятся на разных стадиях проработки.

Ожидается, что первой высокоскоростной железнодорожной магистралью станет Москва – Санкт-Петербург. Далее из столицы протянут ВСМ в Екатеринбург (через Нижний Новгород), Адлер, Минск и Рязань.

Как ранее заявлял глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов, коридор, по которому будет проложена магистраль до Казани, уже известен. Однако вопрос о том, когда стартует строительство, остается открытым.