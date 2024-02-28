«Все очень достойно»: 5 свидетельств особого отношения Президента к Татарстану

Фото: rais.tatarstan.ru

Достойно России

Официальным поводом приезда российского Президента в Казань стало участие в церемонии открытия первых в мировой истории «Игр будущего», уникального международного турнира, о возможном проведении которого заговорили еще в 2021 году.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – сказал Владимир Путин на открытии. Он отметил закономерность того, что идея объединить классический спорт и киберспорт была рождена в России – в стране «великих ученых, конструкторов, инженеров, чьи достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания».

Церемония открытия и уровень подготовки к играм впечатлили всех. Путин охарактеризовал организацию «Игр будущего» словом «достойно».

«На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России. Спасибо», — сказал Президент Раису Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Место встречи изменить нельзя

Вместе с российским Президентом в зале «Казань Экспо» на открытие турнира побывали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Таджикистана Эмомали Рахмон. Был приглашен в Казань руководитель входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик. Что это еще как не железная уверенность главы государства в том, что со встречей высоких гостей Татарстан не подведет, а проведет все на соответствующем уровне?

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так Казань стала не только спортивной столицей России, но, организовав буквально слет глав государств, продолжила делать шаги в сторону обретения и статуса дипломатической площадки. Ведь именно в столице Татарстана далее прошли двухсторонние встречи руководителей России и близких нашей стране республик. В Казани лидер боснийских сербов Додик, который позиционирует себя как ключевого партнера Москвы на Балканах, встретился с Президентом РФ четвертый раз за последние два года.

«Слет» предвосхитил будущие встречи стран Саммита БРИКС, которые пройдут также в Казани.

Объятия президентов

Встретился Путин и с «принимающей стороной» – Рустамом Миннихановым. И видео с официальной встречи оказалось совсем неофициальным – очень дружеским, теплым и с объятиями. На встречу пришел первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. И российский лидер, не раз уже оказывавший Шаймиеву знаки даже какого-то трепетного внимания, очень искренне обнял его. И было видно, что Путин и Шаймиев очень рады встрече, они ценят и уважают друг друга.

Но дружеский тон общения виден не только в одном видео. Внимательные зрители официальных роликов от пресс-службы главы государства могли бы также заметить, что обращается к Раису Татарстана Владимир Владимирович просто по имени – «Рустам».

«Назовем его «Минтимер Шаймиев»

Президент также побывал на взлетной полосе Казанского авиазавода имени С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются частью «ядерной триады» России.

Путин пролетел над Казанью на стратегическом ракетоносце. Мало кто из казанцев не слышал в тот день рева двигателей сверху, но кто бы догадался, что в небе сам Президент. Полет на «Белом лебеде» длился около получаса и оставил у главы государства хорошие впечатления.

«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность», — подчеркнул Путин.

Кстати, на КАЗ при осмотре модернизированных ракетоносцев снова прозвучало имя Минтимера Шаймиева. Путину на заводе рассказали, что первый самолет был назван в честь Валентины Терешковой, есть также «Илья Муромец», а вот вторая серия осталась без названия.

«Мы же в Татарстане находимся? Назовем его «Минтимер Шаймиев». Это человек, который много сделал для страны, для всей России», — предложил Президент.

Тест-драйв М12 на «КАМАЗе»

Во второй день своего визита, 22 февраля, Владимир Путин осмотрел один из участков трассы М12 «Восток» под Казанью. Причем к нему Президент России приехал за рулем «КАМАЗа». Вместе с ним в кабине сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Не надо напоминать, что выходец из Татарстана.

Шуточный диалог между Путиным и Хуснуллиным снова прошел на дружеской ноте.

– До трассы М12 «Восток» подбросите? – пошутил вице-премьер.

– Да. А деньги есть у вас? – ответствовал Президент.

Позже Владимир Владимирович живописал, какой он увидел Казань, пролетая над ней на вертолете. Без эмоций не обошлось и тут.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Смотришь на город, город преображается, конечно. Так приятно, вообще! Супер! Мне так нравится», — рассказывал он Хуснуллину.

На территории многофункциональной зоны (МФЗ) главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.