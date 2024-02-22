Путин в Казани, день 2-й: беседа с Миннихановым, объятия с Шаймиевым и полет на Ту-160М

Президент России Владимир Путин провел сегодня рабочую встречу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым

Фото: kremin.ru

«Все очень достойно – достойно Татарстана, достойно России»

Встречу с Раисом РТ Владимир Путин начал сразу с благодарности за организацию «Игр будущего». «На очень высоком уровне сделано – как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального – международного уровня. И все очень достойно – достойно Татарстана, достойно России. Спасибо», – отметил он.

Рустам Минниханов поблагодарил в ответ за доверие провести такое мероприятие в республике.

– И спасибо за ваших гостей, они очень довольны. Утром проводили уважаемого Президента Таджикистана (Эмомали Рахмона, – прим. Т-и). Он говорит: «Передай мой поклон, уважение Владимиру Владимировичу». Очень доволен, – отметил Раис РТ.

– А вы хоть Казань-то показали ему?

– Немножко. Но очень детально по всем вопросам поговорили, поработали.

СВО: гуманитарные грузы, поддержка бойцов и отдых дома

Докладывать Раис Татарстана начал с темы СВО. «Мы полностью подключены по всем вопросам, занимаемся», – заявил он.

Путин дал понять, что в курсе того, что делает республика.

«Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых», – подробнее рассказал Минниханов.

Напомним, что Татарстан взял шефство над городами Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики.

Минниханов продолжал. Республика отправляет много гуманитарных грузов. Помощь оказывают как предприятия, так и бизнесмены. Он заметил, что есть главы муниципалитетов, которые по 6-10 раз ездили на СВО и встречались с бойцами.

«Вся программа идет, и, самое главное, большое внимание уделяем семьям участников СВО», – заявил Раис РТ. По его словам, отпускникам здесь организуется достойный отдых.

В целом он отметил, что общественно-политическая ситуация стабильная. «К власти, к вам, уважаемый президент, ко мне как руководителю региона каких-либо серьезных претензий нет. Самое главное, что межрелигиозное и межконфессиональное согласие есть. В этом никаких вопросов нет», – добавил он.

Рост в обработке и несырьевого экспорта

Он сообщил главе государства о развитии экономики республики. По итогам прошлого года валовой региональный продукт составил свыше 4,1 трлн рублей. Производство промышленной продукции выросло на 3,6%, отгружено товаров и услуг на 4,7 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал выросли на 11% и превысили 1 трлн рублей. Внешнеторговый оборот составил $14 млрд.

Несмотря на засуху, аграрии сумели собрать 3,6 млн тонн зерна. Татарстан добывает свыше 35 млн тонн нефти, из которых 23,7 млн тонн перерабатывается на территории республики. «Экономика развивается», – подчеркнул Раис Татарстана.

«Обрабатывающий сектор вырос. Несырьевой экспорт тоже – в 2 раза», – сказал глава государства, изучая предоставленные ему данные.

Рустам Минниханов доложил, что рост показателей в экспорте составил 65%, в промышленности – 71,2%.

Производство промышленной продукции выросло на 3,6%, отгружено товаров и услуг на 4,7 трлн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рекордное строительство жилья и дорог

«По жилью очень большая программа, никогда мы столько не строили – мы 2 млн мечтали [построить]», – сказал Минниханов. Фактически же республика каждый год ставит рекорды по вводу жилья и уже вышла на 3,2 млн кв. метров в год.

«Мы в стране никогда столько не строили», – заметил на это Путин, говоря о рекордных федеральных показателях.

В прошлом году в Татарстане было построено и отремонтировано 4,2 тыс. социально значимых объектов.

«Слова благодарности за то, что сейчас программа модернизации инфраструктуры ЖКХ, программы по школам, по спорту – по всем программам принимаем участие», – добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, выполнен большой объем дорожных работ: запущен участок трассы М12, ведется работа по продолжению М7 «Волга».

«Очень большая программа по М7 идет, то, что задача – дойти до Екатеринбурга и дальше. Она будет полностью первой категории на территории Татарстана», – рассказал он.

Еще один важный проект – запуск платной трассы Алексеевское – Альметьевск, которая будет завершена в этом году. Протяженность дороги – 145 км.

Выполнен большой объем дорожных работ: запущен участок трассы М12, ведется работа по продолжению М7 «Волга» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Высокая оценка метеоров и вертолетов

Отдельно Рустам Минниханов рассказал о достижениях крупных предприятий республики. Он отметил стабильную работу КАМАЗа. «У них новые машины появляются. Надо будет посмотреть», – сказал Путин.

«Да. И по беспилотным автомобилям работа идет, и по водородной тематике. Самое главное, Владимир Владимирович, у нас компания «Форд» ушла, компания «Соллерс» нашла модельный ряд, и сегодня они 10 тысяч коммерческих автомобилей, а в этом году – 30 тысяч автомобилей сделают. Очень востребованные и достойные автомобили. «Аурус» у нас производим – «Сенат», «Комендант», – тоже работа идет в особой экономической зоне», – заявил Минниханов.

По его словам, идет большая модернизация авиационного завода и Казанского вертолетного завода. «В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, но сейчас наращиваем мехобработку. У нас потенциал там будет намного больше. Судостроительные наши предприятия хорошо работают, и «Керчь» тоже под их ведением. Здесь и военные, и гражданские суда», – сказал Минниханов.

В целом он сообщил, что в Татарстане большой комплекс оборонно-промышленных предприятий. Двадцать из них выходят в систему «Ростеха». «Все вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа, – они на контроле, показатели достойные», – заметил Раис РТ.

Владимир Путин высоко оценил татарстанские суда на воздушной подушке «Метеор-2020». «Суда на воздушных крыльях — „Метеоры“ <...> востребованные по всей стране», — подчеркнул глава государства.

Высокой оценки удостоился и выпускаемый в Татарстане новый вертолет Ми-38. «Хорошая машина», – заметил глава государства.

Президента России заинтересовал образовательный проект «Алабуга Политех», реализуемый ОЭЗ «Алабуга» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опыт «Алабуги» будут тиражировать

Он сказал, что хорошо работают особые экономические зоны: «Алабуга», «Иннополис». «Они являются даже примером, вот сейчас они и в регионах России – КИП «Мастер» представлен, в Узбекистане наши коллеги приглашают нас, мы с ними работаем», – объяснил руководитель республики.

Президента России заинтересовал образовательный проект «Алабуга Политех», реализуемый ОЭЗ «Алабуга». «Это очень хороший пример и очень нужное направление», – заметил глава государства.

По словам Минниханова, сейчас в центре обучаются 2,5 тыс. человек, а «через год-полтора» он выйдет на 10 тыс. студентов. «Вообще план выйти на 25 [тыс.], и самое главное, там дуальное образование. Они днем работают, сколько по времени им можно работать, а потом вечером учатся. Зарабатывают деньги. Очень заинтересованы».

По его словам, у студентов есть хорошие места для проживания, учебная база, организовано обучение робототехнике, электротехнике, мехатронике, биологическим очистным сооружениям. «Профессии, которые сегодня очень нужны», – заметил Рустам Минниханов.

«Продолжайте тиражировать», – подчеркнул в ответ Владимир Путин.

На это Раис РТ отметил, что уже есть соответствующие договоренности с Президентом Таджикистана.

Владимир Путин и Минтимер Шаймиев крепко обнялись и обменялись несколькими фразами Фото: kremlin.ru

Встреча Шаймиева по-дружески

Рустам Минниханов предложил Президенту, чтобы к встрече присоединился первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Когда тот зашел, они крепко обнялись и обменялись несколькими фразами.

Напомним, что о руководителях республики Путин говорил с большим уважением на пресс-конференции в декабре.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», почему местом встречи глав БРИКС выбрана Казань, он заявил: «Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.

В январе Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина.

Накануне же во время посещения Казанского авиационного завода Путин предложил назвать один из новых самолетов Ту-160, которые за красоту называют «белыми лебедями», именем «Минтимер Шаймиев».

Причем до сих пор машинам присваивались, как правило, имена тех, кто связан с авиацией, – летчиков и авиаконструкторов. И это первый случай, когда самолет назовут в честь государственного деятеля. А все потому, что, как отмечалось в ходе посещения Путиным завода, он многое сделал для сохранения авиационного предприятия. «Это человек, который много сделал не только для Татарстана, но и для страны», – уточнил российский лидер.

Такое неформальное общение говорит о многом, да вряд ли у главы государства есть подобные взаимоотношения с кем-либо еще из политиков.

Рустам Минниханов пригласил первого Президента РТ за стол переговоров. В этом составе: Путин, Шаймиев и Минниханов – встреча продолжилась дальше.

Научный центр исследований, перинатальный центр и хоспис

Далее началась видеоконференция – подключили три объекта.

Первый – площадка строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий холдинга «СИБУР».

«Сегодня здесь, в Казани, мы закладываем центр, который будет призван стать головным институтом, объединить работу имеющихся в “СИБУРе” девяти научных центров, которые занимаются разнообразными разработками, связанными с катализом, биоматериалами, специальными пластиками, инженерными, строительными материалами. Он послужит продолжению работы по созданию полноценного технологического суверенитета – уже и с научной, с технологической точки зрения, который будет призван защищать наши основные базовые процессы», – сказал гендиректор компании Михаил Карисалов.

Открытие центра планируется в 2026 году.

Следующей площадкой стал новый Перинатальный центр многопрофильной клинической больницы №7. Здесь будут помогать беременным женщинам из группы высокого риска и принимать самые сложные роды наравне с Перинатальным центром РКБ.

В планах – принимать 8 тысяч родов в год.

Здесь завязалась дискуссия по поводу рождаемости. Путин заметил, что количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость падает. «Что происходит? Что надо сделать?» – поинтересовался он.

Минниханов отметил, что в республике идет очень плотная работа по профилактике абортов. Специалисты встречаются с будущими мамами, разговаривают. Руководитель республики также согласился с Президентом РФ, что в этой сфере недостаточно провести одну акцию, здесь нужен комплекс мер.

Еще один объект – новый хоспис «Наташа». Здесь одновременно будут помогать 60 пациентам – тем, кому уже не может помочь медицина. Основная задача хосписа – сделать так, чтобы человек ушел в мир иной с достоинством.

В каждой палате специальные электрические кровати, кислородные концентраторы, тумбочки, столик со стульями, телевизор, холодильник, своя туалетная комната, оборудованная по правилам доступной среды. А еще – большой балкон, на который смогут выходить пациенты.

«Люди, которые оказались в тяжелой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Эту заинтересованность не купишь, ее не наработаешь, это не просто повышение квалификации какое-то. Это может идти только от сердца – желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, – только от сердца. И только такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы тратите годы своей жизни», – сказал Президент.

Расим Баксиков попросил Владимира Путина поздравить танковое училище Казани со 105-летием Фото: © «Михаил Захаров / «Татар-информ»

По просьбе Баксикова Президент поздравил танкистов

Здесь же к Главнокомандующему обратился Герой России Расим Баксиков. Он попросил Владимира Путина поздравить танковое училище Казани со 105-летием.

«С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации», – ответил Путин.

Президент подчеркнул, что выпускники этого училища проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции.

«Я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверии 23 Февраля», – заметил он.

Путин сел за штурвал самолета

Позже появились сообщения, что Путин приехал на Казанский авиационный завод.

Кортеж приехал на летное поле, и глава государства поднялся на борт полностью модернизированного ракетоносца – Ту-160М.

То же самое он сделал накануне во время посещения завода – сел за штурвал Ту-160 в ангаре. «Вчера он принял решение совершить полет», – сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Полет продлился полчаса. А вот маршрут – военная тайна.

После приземления выяснилось, что Президент сам был за штурвалом ракетоносца.

«Мы получаем новую технику. Техника отличная! Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны – можно принимать в состав вооруженных сил», — Путин о полете на Ту-160М.

До этого он летал за штурвалом Ту-160 в 2005 году, причем тоже сам пилотировал. Журналисты спросили, ощутил ли он разницу между старой версией самолета и новой.

Путин заявил, что по сути это новая машина. «Управляется лучше, надежность высокая. Это новый самолет», – сказал он.

После Ту-160 Президент сел за руль грузовика КАМАЗ – последней модели поколения К5. Компанию ему составил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сказал Зарубину, что вместе с Путиным они едут на новую трассу М12, так как президент «лично решил посмотреть, как сделали дорогу».

В итоге они приехали на 727-й км автодороги М12. Здесь в здании заправочного комплекса Путину рассказали о перспективах развития новой трассы.