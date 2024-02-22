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Путин остался доволен полетом на модернизированном в Казани Ту-160М
Президент России Владимир Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Воздушное судно поднялось в воздух со взлетной полосы Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Продолжительность полета составила 30 минут, передает РИА Новости.
«Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, еще раз скажу: „Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил“», — поделился впечатлениями глава государства.
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что российский лидер заявил о своем решении совершить полет накануне, во время посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Напомним, глава государства осмотрел один Ту-160М в цеху предприятия и поднялся в кабину за штурвал.
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