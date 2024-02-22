«Деньги есть?»: Кремль опубликовал беседу Путина и Хуснуллина во время поездки на КАМАЗе

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Татарстан, помимо полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М, прокатился на автомобиле КАМАЗ. Сопровождал главу государства вице-премьер Марат Хуснуллин. Позже пресс-служба Кремля опубликовала в своем телеграм-канале видео из кабины грузовика.

На первых кадрах ролика можно услышать следующий диалог:

— Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М12 «Восток» подбросите?

— Да. А деньги есть?

— Есть.

Глава государства также поинтересовался у вице-премьера, как у него дела, на что Марат Хуснуллин ответил: «Мечта сбылась! Всю жизнь мечтал, когда в 90-е ездил на КАМАЗе по всей стране, [ездить] на хорошей дороге на хорошей машине. О том, что с Президентом, – даже не мечтал! Это событие на всю жизнь».

В своем телеграм-канале Марат Хуснуллин написал, что был рад лично показать Президенту «красавицу-дорогу».

«Дорожникам действительно есть чем гордиться. Трасса М12 стала символом успешных проектов стройкомплекса России. Она служит наглядным примером рекордов стройотрасли и определяет мощный задел по задачам на следующие годы», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что с момента открытия участка магистрали до Казани (церемония прошла 21 декабря 2023 года) зафиксировано уже более 3,6 млн проездов. Помимо экономии времени в пути, М12 дает серьезный мультипликативный эффект для развития территорий: жилищное и коммерческое строительство, привлечение инвестиций, новые рабочие места и новые возможности для туризма.

«Как я всегда говорю, куда приходит дорога, туда приходит жизнь», – отметил вице-премьер.