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«Очень достойно»: Путин поблагодарил Минниханова за организацию «Игр будущего» в Казани
Президент РФ Владимир Путин встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Политики обсудили открытие «Игр будущего». Напомним, мероприятие открылось 21 февраля на «Казань Экспо». Видео с разговором было опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина.
На встрече Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации спортивного события.
«Оно на высоком очень уровне сделано. Ну, как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», – сказал глава государства.
Президент страны подчеркнул, что «Игры будущего» – это мероприятие даже не республиканского, не национального, а международного уровня, которое организовали достойно.
Минниханов отметил, что утром 22 февраля он проводил Президента Таджикистана, который остался очень доволен церемонией открытия турнира и просил передать Президенту Путину «большой поклон и уважение».
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