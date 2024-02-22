«Очень достойно»: Путин поблагодарил Минниханова за организацию «Игр будущего» в Казани

Президент РФ Владимир Путин встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Политики обсудили открытие «Игр будущего». Напомним, мероприятие открылось 21 февраля на «Казань Экспо». Видео с разговором было опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина.

На встрече Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации спортивного события.

«Оно на высоком очень уровне сделано. Ну, как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», – сказал глава государства.

Президент страны подчеркнул, что «Игры будущего» – это мероприятие даже не республиканского, не национального, а международного уровня, которое организовали достойно.

Минниханов отметил, что утром 22 февраля он проводил Президента Таджикистана, который остался очень доволен церемонией открытия турнира и просил передать Президенту Путину «большой поклон и уважение».