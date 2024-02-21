Путин на «Играх будущего»: Татарстан блестяще выполняет самые сложные проекты

Фото: rais.tatarstan.ru

«Игры будущего» – гармония физического совершенства и высокого интеллекта

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, в том числе зарубежных и пионеров фиджитал-спорта.

Он отметил, что это абсолютно новый инновационный формат, который определил само название предстоящих соревнований. «Это действительно – “Игры будущего”», – заявил глава государства.

По его словам, соблюдение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки – «все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений в том многогранном многополярном свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах».

Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты

Путин подчеркнул закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. “Игры будущего” – наш дар мировой спортивной семье», – заявил президент.

Фото: стоп-кадр трансляции

Вместе с тем Россия – это еще и земля великих ученых конструкторов, инженеров. «Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания, а сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта. В сферах, которые находятся на переднем крае прогресса», – сказал глава государства.

Татарстан открыт всему новому

Россия испокон веков славится своей щедростью и гостеприимством, всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта.

«Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких масштабных международных спортивных соревнований, и многие из них прошли именно здесь, в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу “Игр будущего”. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные новаторские проекты и блестяще их выполняет», – подчеркнул Владимир Путин.

Фото: стоп-кадр трансляции

Эти слова зал встретил бурными аплодисментами.

Он уточнил, что спортивная сфера – один из примеров.

«Созданные в Татарстане к мировым первенствам спорткомплексам и арены широко востребованы людьми всех возрастов, служат массовому спорту, развитию которого в России уделяется огромное внимание. Это один из наших государственных приоритетов», – отметил Владимир Путин.

«Игры будущего» – это свобода от политической конъюнктуры

Глава государства уверен, что фиджитал-спорт войдет в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан.

«Зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность “Игр будущего”», – сказал Путин.

Он считает, что «Игры будущего» – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

«Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить 2 тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды», – заявил президент.

Он еще раз подчеркнул, что фиджитал-игры – это уникальная история для современной летописи мирового спорта. «И эта история начинается прямо здесь, сейчас в России. В добрый час!» – заключил Владимир Путин.