Врач-инфекционист Поздняков: «Омикрон» стал обычным ОРВИ для привитых

Вызываемое омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 заболевание стало напоминать обычную респираторно-вирусную инфекцию для вакцинированных против Covid-19, но по-прежнему опасно для непривитых. Об этом заявил главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» — врач-инфекционист Андрей Поздняков, передает РИА Новости.

«„Омикрон“ клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией. Ранее патогномоничный (отличающий конкретную болезнь — прим. Т-и) симптом — аносмия встречается при заболевании штаммом „омикрон“ редко, точно менее 20%», — отметил специалист.

По словам кандидата медицинских наук, симптомы вызываемой «омикроном» болезни «совершенно типичны для обычной ОРВИ».

В связи с этим врач вспомнил о таких часто упоминающихся признаках этого варианта коронавируса, как «боль в горле», «насморк», «снижение / отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость». «<…> например, десять лет назад по симптомам — у меня был ковид. Только об этом никто не знал», — добавил он.

Вместе с тем Поздняков подчеркнул: «<…> эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжелые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы». С учетом высокой контагиозности штамма «намного лучше для тех, кто не болел / не вакцинирован, не стало», — констатировал медик.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.