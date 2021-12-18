Ученые обнаружили необычный симптом омикрон-штамма

Британские исследователи из организации ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на заражение новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Перечень основан на данных пользователей соответствующего приложения, сообщает РИА Новости.

По словам заболевших новым вариантом Covid-19 жителей Лондона, наиболее часто среди его симптомов присутствуют насморк, головная боль, повышенная утомляемость и частое чихание, а также першение в горле.

Несколько реже остальных встречается такой достаточно необычный признак инфицирования «омикроном», как потеря аппетита. На это обратили внимание журналисты издания Express.

Ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор заметил, что уже к Рождеству омикрон-штамм станет господствующим в Британии. При этом, по мнению ученого, уровень заболеваемости этим вариантом коронавируса окажется выше когда-либо зафиксированного.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Новый вариант Covid-19 выявлен уже в 89 странах мира. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за роста заражаемости им.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».