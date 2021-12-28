Путин заявил, что «Спутник V» эффективен против штамма «омикрон»

Вакцина «Спутник V» успешно обезвреживает новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные специалистов из Центра имени Гамалеи, сообщает РИА Новости.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и „Спутник V“ точно нейтрализует новый штамм „омикрон“», — рассказал Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

По словам главы государства, руководитель исследовательского центра Александр Гинцбург объяснил, что только клинический опыт даст окончательный ответ на вопрос, в какой степени российская вакцина защищает от «омикрона». При этом уже понятно, что она достаточно эффективно действует против нового штамма.

Путин также напомнил, что эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.

Сегодня, 28 декабря, Минздрав России выпустил новую, четырнадцатую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, в которую добавили новый пункт об «омикроне».