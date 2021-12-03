Эндокринолог: Сильная усталость является одним из главных симптомов омикрон-штамма

Сильное чувство усталости может оказаться признаком заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. О предпочтительном алгоритме действий при обнаружении этого симптома рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова, передает радио Sputnik.

Врач с сожалением констатировала, что самостоятельно пациент не способен оценить, насколько серьезно его состояние. Дело в том, что люди жалуются на одно и то же независимо от того, что стало причиной выраженной усталости.

Соответственно, Павлова рекомендовала при неожиданно возникшей слабости не медлить и сдать тест на коронавирус. «<…> все должны быть настороже и не пропустить эту историю. Если вы ощущаете физическую, эмоциональную слабость, усталость, лучше, что называется, перестраховаться, сдать ПЦР и своевременно обратиться за помощью», — подчеркнула она.

При этом специалист объяснила, с чем именно связано ощущение усталости при заражении коронавирусом. Covid-19 сказывается на работе иммунной системы, нервной системы, включая головной мозг, свойствах крови, что ухудшает кровоснабжение различных органов.

«Всё это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления», — резюмировала Зухра Павлова.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. Он обнаружен во многих государствах, включая США. В России, включая Татарстан, его пока не выявили. Президент РФ Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации против Covid-19.