Эксперты оценили готовность Татарстана к приходу «омикрона»

Омикрон-штамм добрался уже до большинства российский регионов. Члены Экспертного клуба из Татарстана оценили, насколько республика готова к новой волне заболеваемости коронавирусом.

«Это тревожная информация, несмотря на уверения специалистов, что данный штамм переносится легче и смертность от него менее значительная, чем предыдущая. Окончательно специалисты смогут оценить его лишь после того, как данная вводная пойдет на спад уже на территории России», — сказал член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков.

Он отметил, что большинство регионов страны подготовлены к борьбе с коронавирусом лучше, чем в 2020 году. Есть опыт, более 63% населения привиты.

«Но расслабляться нельзя, надо очень серьезно отнестись к новой волне пандемии», — резюмировал Большаков.

Обсуждение закона о ковид-сертификатах в обществе показало, что системой QR-кодов недовольны многие граждане и сам проект несовершенен. Поэтому Госдума отложила его принятие. Новой волне Covid-19 будут противостоять те меры, которые уже ввели регионы.

Декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования, заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы КГМУ Маргарита Максимова сказала, что нужно учитывать международный опыт и продумывать новые коронавирусные ограничения, исходя из ситуации.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин заметил, что любое новое проявление Covid-19 настораживает, но к встрече с новым штаммом Татарстан готов.

«Омикрон стоит на первом месте в повестке всех заседаний нашего руководства. Главное — нужно правильно выстроить защитные позиции, чтобы быть готовыми к нему», — сказал эксперт.

По его словам, «об отмене текущих санитарных норм не может быть и речи».

«Цифры заражений растут, но летальность „омикрона“ ниже, а, к примеру, в ЮАР, где с вакцинацией не все гладко, даже начался спад. Тем не менее не стоит терять бдительность», — заключил Гафиятуллин.

18 января в Татарстане были подтверждены первые 11 случаев «омикрона». На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19, в котором принимал участие Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 40% случаев заражения в стране приходятся на новый штамм.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.