Профессор заявил, что насморк наблюдается у 73% пациентов со штаммом «омикрон»

Жалобы на насморк наблюдались почти у 73% заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» в Бангладеш, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную интернет-газету bdnews24.

По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, о чувстве усталости сообщили 64% заболевших. Кроме того, 60% заразившихся «омикроном» жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — беспокоил кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — подчеркнул профессор.

В Бангладеш, явялющейся самой густонаселенной страной мира, за время пандемии выявили почти 1,7 миллиона заражений Covid-19.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.