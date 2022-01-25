Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона»

Несмотря на то, что тяжелое течение болезни при омикрон-штамме коронавируса встречается реже, чем при заболевании другими мутациями, при ухудшении самочувствия необходимо сразу же обращаться к врачу, предупредил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть удастся в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия и иногда крайне серьезные», – сказал глава Кабмина.

Он также отметил, что вирус распространяется стремительно и по-прежнему опасен для некоторых категорий граждан.

«Люди старшего возраста и граждане, страдающие хроническими заболеваниями все еще уязвимы перед инфекцией. Все меры защиты прежние. И большое значение имеет свовременная вакцинация», – подчеркнул Мишустин.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

На сегодня случаи омикрон-штамма коронавируса выявлены в 65 регионах России.