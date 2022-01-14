Иммунолог Болибок назвал отличительные симптомы омикрон-штамма

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил характерные для омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 симптомы в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Признаком „омикрона“ является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», — назвал специалист отличительные признаки штамма.

По словам врача, в отличие от заразившихся другими вариантами Covid-19, заболевшие «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке. «„Омикрон“ тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — уточнил Болибок.

Кроме того, при заражении омикрон-штаммом возможна потеря обоняния, но это происходит уже ближе к выздоровлению. От «дельты» же этот вариант отличает отсутствие расстройства пищеварения у взрослых пациентов. Впрочем, у детей проблемы с желудочно-кишечным трактом всё же возможны, добавил иммунолог.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает именно штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Британский доктор назвала головную боль распространенным симптомом этого варианта коронавируса.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.