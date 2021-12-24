ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 110 странах мира

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 к 22 декабря был выявлен уже в 110 странах мира. Это следует из информации о новом варианте патогена, распространенной Всемирной организацией здравоохранения, передает РИА Новости.

«По данным на 22 декабря, „омикрон“ выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в заявлении международной организации.

При этом специалисты ВОЗ отмечают, что из первичных данных следует: омикрон-штамм распространяется гораздо быстрее господствовавшего ранее варианта «дельта». При этом он может оказаться менее серьезным.

Вместе с тем пока неизвестно, насколько вакцинация или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни, уточнили врачи.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями, позднее получивший название по греческой букве «Омикрон», был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Исследователь из США сопоставила «омикрон» по заразности с корью. В Роспотребнадзоре заявили, что при заражении новым вариантом Covid-19 симптомы могут появиться уже через сутки. При этом власти Британии отметили пониженную вероятность госпитализации с омикрон-штаммом.