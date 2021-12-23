Гинцбург заявил, что штамм «омикрон» лучше распространяется в популяции

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 лучше других вариантов патогена распространяется в популяции. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм „омикрон“ более опасный, более вирулентный <…> по каким-то показателям, не приходится», — заметил академик РАН.

«Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции. Вот в чем его опасность», — подчеркнул вместе с тем Гинцбург.

Соответственно, пояснил исследователь, количество заболевших, в первую очередь среди непривитых, из-за омикрон-штамма может стать очень большим.

«И система здравоохранения, а именно — коечный фонд, перестанет справляться, со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров», — уточнил глава Центра Гамалеи.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями, позднее получивший название по греческой букве «Омикрон», был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Исследователь из США сопоставила «омикрон» по заразности с корью. В Роспотребнадзоре заметили, что при заражении им симптомы могут появиться уже через сутки. Всемирная организация здравоохранения призвала отменить праздничные мероприятия по всему миру из-за нового варианта Covid-19.