Власти Британии заявили о пониженной вероятности госпитализации с омикрон-штаммом

Инфицированные омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 на 50–70% реже попадают в больницы, чем заразившиеся дельта-штаммом патогена. Это следует из исследования Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA), передает ТАСС.

Кроме того, предварительные данные свидетельствуют, что инфицированные вариантом «омикрон» на 31–45% реже попадают в реанимацию по сравнению с заболевшими разновидностью «дельта».

В то же время в UKHSA подчеркнули, что «омикрон» передается быстрее предыдущих вариантов Covid-19. Из-за этого сохраняется риск серьезного увеличения числа госпитализаций и возникновения большой нагрузки на систему здравоохранения.

По информации агентства, переболевшие коронавирусом могут чаще повторно заражаться омикрон-штаммом. К тому же применяемые сейчас в Британии вакцины, судя по всему, менее эффективны против него. Вместе с тем специалисты уверены, что бустерная доза с большей вероятностью позволит предотвратить заражение.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями, позднее получивший название по греческой букве «Омикрон», был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Исследователь из США сопоставила «омикрон» по заразности с корью. В Роспотребнадзоре заявили, что при заражении новым вариантом Covid-19 симптомы могут появиться уже через сутки. На опасность высоких темпов его распространения обратил внимание и глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.