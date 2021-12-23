Врач Роспотребнадзора: При «омикроне» симптомы могут появиться уже через сутки

Инкубационный период при заражении омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 равняется нескольким дням, но симптомы болезни могут появиться уже на следующий сутки после заражения. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три — шесть дней», — отметила доктор медицинских наук.

При этом специалист особо уточнила: «Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта».

В связи с этим Руженцова обратила внимание на то, что быстрое увеличение числа заболевших в некоторых странах свидетельствует о сокращении при инфицировании вариантом «омикрон» по сравнению с «дельтой».

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Согласно последним данным ВОЗ, новый штамм коронавируса распространился уже в 106 государствах. В России разработан тест, выявляющий вариант «омикрон», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».