Ученая из США заявила, что «омикрон» по заразности сопоставим с корью

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 по своей заразности уступает лишь вирусу кори. Об этом заявила специалист из Университетских больниц Кливленда Клаудия Хойен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Akron Beacon Journal.

Эксперт заметила, что новая мутация коронавируса намного заразнее всех своих предшественников. По ее оценке, это второй по уровню заразности вирус на Земле, который распространяется с невероятной скоростью.

«В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад», — пояснила Хойен.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Штамм уже выявлен в 106 странах мира.