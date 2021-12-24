Иммунолог: Чтобы избежать «омикрона», нужно ревакцинироваться через четыре месяца

Из-за омикрона может сократиться период между ревакцинациями от коронавируса. В настоящее время он составляет полгода, сообщает радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

Специалист рассказал, что омикрон-штамм, который уже выявлен в стране, очень заразен и может чрезвычайно быстро распространяться. Чтобы защититься от него, нужно поддерживать высокий уровень антител к вирусу. Поэтому так называемое «окно» между прививками следует сократить с шести месяцев до четырех.

«Омикрон-штамм коронавируса уже пришел в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — подчеркнул Крючков.

Он заметил также, что для ревакцинации взрослых без патологий лучше всего применять однокомпонентный «Спутник Лайт».

«При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат „Спутник Лайт“. Однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата „Спутник V“. Это моя личная рекомендация», — добавил иммунолог.