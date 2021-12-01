Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом Covid-19

У 13 жителей Франции подозревают заражение новым штаммом коронавируса «омикрон», рассказал официальный представитель французского Кабмина Габриэль Атталь.

«К настоящему моменту на нашей территории выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом „омикрон“», — цитирует его РИА Новости.

Штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 уже выявили в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Нидерландах и ряде других стран. В России пока таких случаев не зарегистрировано.

Многие страны уже приняли дополнительные меры для иммунизации населения. Так, в Австрии непривитым гражданам может грозить штраф до 7,2 тыс. евро.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не планирует вводить подобные меры наказания в стране.