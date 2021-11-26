В Европе выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529

Новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленный в Ботсване и распространившийся в других странах Южной Африки, впервые выявлен на территории Европы, в Бельгии. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Франк Ванденбрук в интервью местному телеканалу LN24, передает ТАСС.

«В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом (B.1.1.529 — прим. Т-и)», — сообщил министр. При этом он напомнил об отсутствии на данный момент медицинских подтверждений, что новый вариант Covid-19 опаснее штамма «дельта».

Новый штамм коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося из Египта 11 ноября. Симптомы болезни он начал испытывать 22 ноября, рассказал в своем Twitter’е вирусолог Марк ван Ранст. Его лаборатория сотрудничает с бельгийским институтом общественного здравоохранения Sciensano.

Ранее британские ученые предположили, что штамм B.1.1.529 с 32 мутациями мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом (к примеру, больного ВИЧ). Всемирная организация здравоохранения решила провести экстренное совещание, посвященное этому варианту Covid-19. Случай заражения им подтвердился в Израиле.

Сейчас в России активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.