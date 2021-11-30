Песков: В Кремле не допускают введения штрафов за отказ от вакцинации по образцу Австрии

Власти России не рассматривают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса Covid-19 по образцу Австрии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал пресс-секретарь Президента РФ в ответ на вопрос, возможны ли в России штрафы за отказ от прививки.

Ранее власти Австрии сообщили о намерении ввести штрафы за отказ вакцинироваться от Covid-19, которые могут составить до 7,2 тыс. евро.

В связи с этим Песков подчеркнул, что Кремль такие меры в России вводить не планирует.

При этом на сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Президент России Владимир Путин неоднократно призывал сограждан прививаться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.