У 13 пассажиров, прилетевших из ЮАР в Нидерланды, выявили новый штамм коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса выявили у 13 пассажиров, которые прибыли в Нидерланды двумя рейсами из ЮАР 26 ноября. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

В результате местные власти провели ПЦР-тестирование всех 624 пассажиров. У 61 был выявлен коронавирус. Отмечается, что у 13 человек зафиксировали новый штамм. Сейчас все прибывшие находятся в изоляции. Проводится исследование взятых у них образцов.

Ранее ученые из Великобритании предупредили об обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, состоящий из 32 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам.

После этого Еврокомиссия предложила странам Евросоюза запретить перелеты из стран Южной Африки в связи с выявлением новой опасной мутации.