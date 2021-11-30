Непривитым от Covid-19 австрийцам может грозить штраф до 7,2 тыс. евро

Власти Австрии намерены ввести штрафы за отказ граждан вакцинироваться от коронавируса Covid-19. Размер штрафов составит до 7,2 тыс. евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Presse.

Ранее канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщал о намерении властей страны ввести с 1 февраля 2022 года обязательную вакцинацию от Covid-19.

Черновой законопроект предполагает, что граждане, не пришедшие по первому и повторному вызову на вакцинацию, будут оштрафованы на сумму до 3,6 тыс. евро. Административный штраф может быть заменен на четырехнедельное наказание в виде лишения свободы.

Штраф до 7,2 тыс. евро грозит тем, кто дважды получил штраф за отказ от вакцинации.

Обязательная вакцинация будет распространяться на всех проживающих в Австрии, за исключением тех, кому прививка может принести вред здоровью, беременных и детей до 12 лет.

По данным издания, ожидается, что законопроект будет обнародован после 6 декабря.