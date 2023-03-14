РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взяла часть завода по обработке цветных металлов в Артемовске

Под контроль РФ перешло одно из помещений «Востокмаша» на Артемовском заводе по обработке цветных металлов. Об этом со ссылкой на источник с места событий сообщает РИА Новости.

«Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — напомнил он.

Завод, построенный в 1954 году, расположен в центре Артемовска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об очень тяжелой обстановке в Артемовске. По его словам, чем дальше продвигаются бойцы группы, тем более ожесточенное сопротивление оказывают ВСУ. Как рассказал один из бойцов, украинские военные ведут по ним обстрел из всех видов оружия.