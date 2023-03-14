Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
РИА Новости: ЧВК «Вагнер» взяла часть завода по обработке цветных металлов в Артемовске
Под контроль РФ перешло одно из помещений «Востокмаша» на Артемовском заводе по обработке цветных металлов. Об этом со ссылкой на источник с места событий сообщает РИА Новости.
«Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — напомнил он.
Завод, построенный в 1954 году, расположен в центре Артемовска.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об очень тяжелой обстановке в Артемовске. По его словам, чем дальше продвигаются бойцы группы, тем более ожесточенное сопротивление оказывают ВСУ. Как рассказал один из бойцов, украинские военные ведут по ним обстрел из всех видов оружия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»