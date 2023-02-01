Вице-канцлер ФРГ Хабек выступил против поставок немецких истребителей Украине

Вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выступил против гипотетических поставок немецких истребителей и подводных лодок Украине. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ZDF.

«Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители [Украине]. И не только в данный момент, а вообще», — заметил вице-канцлер.

Хабек пояснил, что власти ФРГ стараются соблюдать «баланс», чтобы Украина получала «максимальную поддержку», но Германия, Европа или весь мир не оказались бы втянуты в конфликт.

При этом вице-канцлер уверен, что сейчас необходимо как можно скорее передать украинской стороне основные боевые танки Leopard 2. Он допустил, что в Берлине «слишком долго колебались» перед принятием решения о поставках тяжелой бронетехники.

В то же время Хабек убежден, что между танками и истребителями или боевыми кораблями есть существенная разница. Помимо прочего, современные боевые самолеты должны обслуживаться странами-поставщиками. Их передача может «приблизить [государства Запада] к войне», уточнил он.

По данным бюллетеня The Military Balance, на вооружении ВВС Германии в 2021 году состояли 229 боевых самолетов: 141 многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, 68 истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS и 20 разведчиков-бомбардировщиков Tornado ECR. Планируется приобрести в период с 2026 по 2029 год 35 американских истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II.

Ранее в Германии уже заявляли, что исключают поставку Украине боевых самолетов. Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. Президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16. Однако газета Politico со ссылкой на источник позднее написала, что «серьезного обсуждения поставок F-16 на высоком уровне не было». Допустили отправку самолетов Президент Франции Эмманюэль Макрон, а также власти Нидерландов и Польши.