Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

Президент США Джо Байден заявил, что страна не будет отправлять на Украину истребители F-16. Об этом передает ТАСС.

На прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей может обернуться серьезными логистическими проблемами.

При этом в Германии исключили поставку Украине боевых самолетов. Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск.