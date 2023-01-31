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Политика
31 января 2023  00:21

Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

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Президент США Джо Байден заявил, что страна не будет отправлять на Украину истребители F-16. Об этом передает ТАСС. 

На прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей может обернуться серьезными логистическими проблемами. 

При этом в Германии исключили поставку Украине боевых самолетов. Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск.

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