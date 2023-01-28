The Telegraph: Британия передаст истребители Киеву при выводе российских войск

Великобритания не исключает поставки истребителей Украине, но это возможно только в том случае, если с территории страны выйдут российские войска, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники. По их данным, Украина может получить самолеты для защиты своего воздушного пространства.

По данным издания, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил, что Киеву передадут самолеты, однако отметил, что это не является для них приоритетом. Другой источник отметил, что этот вопрос сейчас «не в приоритете».

Сейчас британская армия обеспокоена тем, что военно-воздушные силы и военно-морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят значительного вклада в поддержку украинских военных, пишет газета. По мнению источников газеты, Украине необходимо участие всех видов вооруженных сил, однако при этом отмечается, что вооружение ВМС и ВМФ сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в вопросе поставки Киеву истребителей солидарен с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и не станет идти на такой шаг. Он подчеркнул, что подобные решения грозят конфликтом между Россией и НАТО.