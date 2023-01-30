«При соблюдении трех критериев»: Макрон не исключил отправку военных самолетов на Украину

Отвечая на вопрос о готовности Франции поставить военные самолеты Украине, Эмманюэль Макрон сказал, что «по определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев». Об этом передает ТАСС.

«Первый – полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину. Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли нашу обороноспособность», – перечислил французский лидер, выступая на пресс-конференции в Гааге.

По его словам, все эти требования были соблюдены, когда Париж в ответ на просьбу Киева решил отправить колесные танки AMX-10 RC.